Hiljuti otsustas Prantsusmaa president Emmanuel Macron (40) vallandada oma ihukaitsja Alexandre Benalla, kuna viimane oli kasutanud füüsilist vägivalda ühe meeleavaldaja suhtes. Teemaarendus meedias on tänaseks jõudnud nõnda kaugele, et liiguvad kuuldused, nagu olnuks Benalla Macroni salajane armuke.

Benalla vallandamist kommenteerides sõnas Macron, et tunneb, et on oma 26aastase endise ihukaitsja poolt reedetud, vahendab Daily Mail. Veelgi enam - ajakirjanduses ringlevad ka väited, et president andis oma alluvale riigi tuumapommi koodid.

Macron on vandunud, et ei üks ega teine kuuldus vasta tõele.

Praeguseks on Benalla 1. mail toime pandud teo eest võetud vahi alla.