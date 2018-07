Tänavune suvi on pakkunud Eesti muusikasõpradele rohkelt erinevaid muusikaelamusi igale maitsele. Nii noored kui ka vanad on saanud külastada kontserte oma lemmikesinejatega, kuid üht muusikalist kooslust on oodatud juba aastaid ja nüüd lõpuks saab see tõeliste melomaanide unelm täide viidud.

Kuni laupäevani annavad kolmes erinevas Eestimaa paigas ühise kontserdi kaks tõelist maestrot: maailmakuulus kitarrivirtuoos Francis Goya ja meie palavalt armastatud Ivo Linna. "Suvistel seitsmestel" avanes võimalus olla tunnistajaks nende esmakordsele kohtumisele Tallinnas ja osaleda ka esimeses proovis.

Francis Goya ja Ivo Linna annavad Eestis kolmest kontserdist koosneva sarja, mis kannab pealkirja “Muinaslugu sinilinnust”. Esimene kontsert toimus 26. juulil Pärnu Ammende villas, teine saab teoks 27. juulil Haapsalu piiskopilinnuse hoovis ja kolmas 28. juulil Pühajärve laululaval.



