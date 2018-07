Sopran Annely Peebo ja multitalent Mart Sander annavad juuli lõpus 4 ühiskontserti. Kontsertsarja "Valgeid roose" märksõnadeks on suvine romantika! Just selliselt võiks lühidalt iseloomustada artistide poolt kokku pandud kava.

Inglihäälega Annely Peebo on palavalt armastatud artist, kes külastab kodumaad igal aastal ning suve ja aastalõpukontserdid on talle saanud kauniks traditsiooniks.



Mart Sander on samuti kõigile teada-tuntud multiartist, kelle tegevusvaldkondade hulka kuuluvad nii laulmine, kirjutamine, näitlemine, lavastamine, maalimine jne.

Esimene kontsert leidis aset romantilises Vihula mõisa pargis. Vaata galeriid siin.