25. juulil surnud Mati Talvik jõudis oma pika ja eduka telekarjääri jooksul teha paljusid saateid, mis igaveseks eestlaste südametesse ja mälestustesse jäävad. Talvik tegi tööd viimse hetkeni – viimased Talviku tehtud saated jõuavad eetrisse sügisel.

Hagi Šeini koostatud suurest teleraamatus on kirjas enamus saateid ja sarju, mida Talvik elu jooksul teinud on:

1) "Kanal 13" (1968)

2) "Peegelprogramm" (1970 -71)

3) "Käokava" (1971-72)

4) "Aeg luubis" (1972 - 89)

5) "Palav puder" (1973 -75)

6) "Ainult üks miljon" (1979 – 80)

7) "Rahva sõda" (1980 -85)

8) "Terav pilk" (1981 – 87)

9) "Kodukandilood" (1981 - 93)

10) "Vaatevinkel" (1985 - 94)

11) "Mitmevärviline Eesti" (1988 - 89)

12) "Ülemere meenutusi" (1990)

13) "Eestlased Kanadas" 1991

14) "Ameerika eestlased" (1992 -93)

15) "Pikapäevarühm" (1993-94)

16) "Suur vahetund" (1994 -95)

17) "Talviku tund" (1995 -97)

18) "Liikluspeegel" (1996 -2004)

19) "Päevast päeva" (1998-99)

20) "Oli kord Eesti NSV" (1998 -1999), 24 saadet

21) "Agenda" (2000)

22) "Ainult 10 aastat " (2001 -2002), 41 saadet

23) "Üks silmapilk" (2003 -2004), 30 portreesaadet

24) "Ajaproov" (2004 -2005), 43 saadet

24) "Projekt: EI!" (2006), 30 saadet

25) "Eesti aja lood" (2007- 2008), 46 saadet

26) "Eesti aja lood. Okupatsioonid." (2009 - 2010), 46 saadet

27) "Ajavaod" (2010 – kestab), neist 76 saadet on lihtsalt lood Eesti lähiajaloost, edasi portreetsüklid "Ärimehed", "Riigi mehed" ja tegemisel "Teaduse mehed" (neist on valmis seitse saadet). Kokku on praeguseks "Ajavagude" sarjast valmis 163 saadet.