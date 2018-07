Jaani kiriku õpetaja Jaan Tammsalu arvates mõistavad eestlased liiga kergelt inimesi hukka ning ei suuda oma kurja keelt kuidagi hammaste taga hoida. Tema sõnul võiks eestlased võtta eeskuju Kanadast, kus Tammsalu hiljuti puhkusel käis ja hoopis teistsugust suhtumist kohtas.

"Muide, Kanadast, kus nüüd puhkusel käisin, on ääretult keeruline ära tulla, sest sa oled seal pidevalt näinud nägusid, mis naeratavad sulle, vastu tulevad inimesed vaatavad sulle otsa ja ütlevad tere või midagi veel ilusamat. Hoian end nüüd Tallinnas tõsiselt tagasi, et mitte vastutulijatele säravalt naeratada ja neid teretada," kirjutab Tammsalu.

Tammsalu sõnul on oluline, et iga inimene mõtleks väga tõsiselt järele, kas seda, kui keel väga kiheleb kellegi kohta midagi ütlema, kedagi hukka mõistma, on ikka mõistlik välja öelda või äkki hoiaks oma suu kinni ega kirjutaks ka mitte kommentaari.

"Ma tean, et hävitavaid kommentaare kirjutatakse linnapeadele, ministritele, muusikutele, inimestele, kes päevast päeva teevad ennasthävitavalt tööd. Tihtipeale ei kommenteerita isegi mitte oma nime alt, ja on tõeliselt kahetsusväärne, kui sinna lisatakse ka märge „ma olen kristlane“. Suhtu sa homodesse või kellesse tahes kuidas tahes, aga hoia oma keelt kurja rääkimast ja inimestele haiget tegemast," sõnab Tammsalu.