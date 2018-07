A post shared by Taavi Rõivas (@taaviroivas) on Jul 21, 2018 at 10:58am PDT

Armsast traditsioonist on jäädvustatud ka ilus kaader, mida Taavi sotsiaalmeedia vahendusel jagab. Puude istutamine on ilus komme, mis pidavat perele ainult head õnne tooma.

Pärast tutvumist hakkas paar koos väljas käima, kuid armumine võttis neil omajagu aega. "Meil läks see algus päris pikale. Mulle meeldis, et Taavi oli džentelmen, hästi hooliv ja hoolitsev. Olen harjunud, et pigem ise hoolitsen teiste eest, nii et uus olukord oli mulle nii võõras. Üks vanem sõbranna ütles: "Kui sa teda nüüd tõsiselt ei võta, oled täitsa loll."

Mind hämmastas, et keegi viitsib igal mu kontserdil käia ja minu pärast natuke rohkem teha," tunnistas Luisa ajakirjale Pere ja Kodu. Tookord kinnitas lauljatar, et nende paarisuhtes on kõik hästi toiminud.

"Võib-olla ei jõua me teineteisest väsida seetõttu, et mõlemal on nii kiire elutempo? Kui iga päev näeksime, oleks ehk raskem."

Kaks aastat pärast tutvumist ehk 2009. aastal sündis Taavi ja Luisa perre tütar Miina Rihanna. Pisipoeg Herman nägi ilmavalgust 2016. aasta detsembris.