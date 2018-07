"Eesti otsib superstaari" viimasel hooajal eestlaste südamed võitnud ja end superfinaali laulnud Sissi Nylia Benita räägib Kroonikale antud intervjuus enda haigusest, mis on lauljannat valudega saatnud.

"Superstaari saate ajalgi läks see kord nii hulluks, et Vabaduse väljakul ma karjusin valust oma poisi käte vahel," räägib lauljanna. "Sel hetkel olin kindel, et suren ära sinna."

Sissi kannatab kõhuhaiguse käes. "Mul on kõhuhaigus, lahtine maoklapp ja ülehappesus. Valuhood, mis lähevad vahel nii hulluks kätte, et võin pildi tasku panna."

