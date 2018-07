Alates laupäevast on metsas lahtise tule kasutamine keelatud. Päästeamet ning Politsei- ja Piirivalveamet teevad koostööd ujumis- ja lõkkekohtades patrullimisel.

Eesolev nädalavahetus tõotab tulla suviselt kuum ja kuiv. Alates laupäevast, 28. juulist kehtib kogu Eesti Vabariigi territooriumil kuiva ja kuuma ilma tõttu suure tuleohuga aeg. Suure tuleohuga aeg toob kaasa lisapiirangud eelkõige metsas tegutsemisel. Päästeametile tähendab suure tuleohuga aeg kõrgendatud tähelepanu pööramist inimeste käitumisele looduses ringi liikudes ja toimetades.

„Sel nädalavahetusel jälgivad nii Päästeamet kui ka Politsei- ja Piirivalveamet kõrgendatud tähelepanuga inimeste ohutut käitumist nii veekogu ääres kui ka looduses,“ ütles Päästeameti peadirektori asetäitja Tauno Suurkivi. Tegemist on esimese taolise ühisaktsiooniga ning Suurkivi sõnul on tänuväärne, et oma põhitöö kõrvalt jätkub politseinikel jõudu pöörata tähelepanu ka päästealasele turvalisusele. Samuti on Politsei- ja Piirivalveameti helikopter kõrgendatud valmiduses reageerimaks koheselt ka väiksematele sündmustele.