Räppar Genka ehk Henry Kõrvits ei ole küll näitlejaametit õppinud, kuid teeb üha jõulisemalt näitlejana karjääri. Sügisel alustab ETV ekraanil kümne­osaline telesari „Miks mitte?“, kus tal on kandev roll.

Sari on suunatud eneseotsingutes noortele. „Iseendana ekraanil olla on raske,“ sõnab Genka. „Tehti pakkumine olla mina-ise, aga see on ju kõige raskem, oskamata näidelda, püüdsin nii ja teisiti, et laiale publikule see mina ise olla!“

Loe lähemalt Kroonikast!