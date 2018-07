Munitsipaalpolitsei alustas juulis menetlust viie velotaksojuhi suhtes, kuna neil puudus teenuse osutamiseks teenindajakaart:sellise rikkumise eest on maksimumkaristus 400 eurot.

Alates 1. juulist peab Tallinna velotaksojuhtidel olema teenindajakaart. 12. juulil tegi mupo koostöös Kesklinna politseijaoskonnaga ühise reidi, et kontrollida velotaksode tehnilist seisukorda ning teenindajakaarte. „Tuleb tõdeda, et endiselt sõidavad paljud juhid kohustusliku teenindajakaardita, mis tõendab nende õigust osutada tasulist teenust,“ selgitas mupo inspektor Triin Uudeväli Õhtulehele.

Kui velotaksojuhil puudub teenindajakaart, siis mupo kinnitusel sõidu eest tasuma ei pea. „Paraku aga küsivad just sellised velotaksojuhid, kellel puuduvad vajalikud dokumendid teenuse osutamiseks, klientide käest ulmelisi summasid,“ sõnas Uudeväli.

Näiteks oli juhus, kus velotakso juht selgitas, et sõidutab klienti linnas tasuta. „Sama ütles ka klient, kuigi ametnikele oli teada, et see ei olnud tasuta sõit,“ rääkis Uudeväli.