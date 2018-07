Kopli liinide arendaja OÜ Fund Ehitus tegevjuhi Eiki Rumpi sõnul on esimeste majade korterite müük läinud oodatust kiiremini ja korterid on sisuliselt välja müüdud.

"Korterite müügis on ootamatusi olnud... sisuliselt oleme kõik välja müünud," ütles Eiki Rump BNS-ile. Lähikuudel tulevad Rumpi sõnul müüki ka järgmiste majade korterid.

"Eks me jälgime turuolukorda, plaanimajandust ei ole," märkis Rump vastuseks küsimusele, millal alustab Fund Ehitus Kopli liinide teise etapi ehitusega.

Mai lõpus pani Fund Ehitus nurgakivi Kopli liinide uusarenduse esimesele etapile, mille raames valmib kolm viiekorruselist kortermaja kokku 75 korteriga. Esialgu pandi müüki Sepa 18 ja 20 hoonete korterid ning Fund Ehituse kodulehe andmetel on 50 müüki pandud korterist veel vabad 12 korterit. Esimene etapp kolme kortermajaga saab Rumpi sõnul valmis järgmise aasta esimeseks kvartaliks.

Liinide arenduse teises etapis rajab Fund Ehitus 18 kolmekorruselist kortermaja kokku 126 korteriga. Rumpi sõnul ei ehita ettevõte teist etappi tõenäoliselt välja ühe korraga, sest selle maht on Eesti kinnisvaraturu jaoks küllaltki suur.

Fund Ehitus on võtnud kohustuse hoonestada omandatud ala vastavalt oma pakkumises esitatud linnaehituslikule visioonile ning peab tagama ka ala infrastruktuuri väljaehitamise.

"Arendaja kujundab selle miljööväärtusliku Kopli piirkonna turvaliseks ja peresõbralikuks terviklikuks elukeskkonnaks, mis on eriti sobiv noorperedele. Rannale on ette nähtud promenaad ning spordi- ja mänguväljakud. Uushoonestuse planeerimisel on suures osas aluseks võetud olemasolev teedevõrk ning säilitatakse ka olemasolevad munakivikattega teed," ütles Tallinna abilinnapea Eha Võrk mais.

Linnale esitatud visiooni kohaselt ehitab Fund Ehitus ala välja kuue etapi kaupa. Esimese kvartali ehitustööd pidanuks kestma 2016–2018, teise kvartali tööd 2018–2022, kolmanda kvartali omad 2021–2023, neljanda ja viienda kvartali omad 2023–2024 ning viimane ehk kuues kvartal peaks valmima 2024–2026.

Miljööala sõiduteedel taastatakse munakivikatend ning ka tänavalt sisehoovi suunduvad jalakäiguteed on kavandatud munakivimaterjalist. Sellega vihjatakse kvartali ajaloolisele pärandile ning nii saab hoovisissepääs piduliku sissejuhatuse. Hoovialad on piiritletud puitlippaiaga, hooviprojekti põhikontseptsioon tugineb ideel "mereni" ning seega on hoovide keskseks teljeks siht mere suunas. Sellele sihile on kavandatud ühine poolavalik tegevusruum: mänguplatsid, istumisalad, rattaparklad, haljasalad.

OÜ Fund Ehitus visioon näeb ette kahe- ja enamakorruselised korterelamud, elurajooni teenindavad asutused ja kaubandusteenindusettevõtted. Olemasolev teedevõrk ning munakivikattega teed säilitatakse. Rannale on ette nähtud promenaad, spordi- ja mänguväljakud ning koerte jalutusalad.

Tallinna linnaplaneerimise amet väljastas 2017. aasta detsembris Kopli liinide kahe kvartali majadele ehitusload.

Fund Ehitus omandas Tallinna linnalt Kopli liinide maa-ala 1,9 miljoni euroga 2015. aasta novembris.

