Neljapäeval kell 17:08 sai häirekeskus teate, et Viljandi vallas Anikatsi külas põleb viljakuivati.

Koheselt anti päästjatele kolmas väljasõiduaste, et sündmsukohale saabus kaheksa päästeautot Viljandi- ja Valgamaa päästekomandodest.

Kohale saabunud päästjad selgitasid välja, et tulekahju on viljakuivatis, milles on värske vili. Tulekahju kustutamiseks lasti vili punkrist välja, et tulekolded kustutada.

Kui palju vilja tulekahjus hävis, pole veel teada. Inimesed tulekahjus viga ei saanud.