Ole ettevaatlik - üks kena naeratusega libekeel üritab sind enda huvides tegutsema panna. Ära lase end tema ilusatest sõnadest ära petta, ta eesmärk on sind ära kasutada.

Oled tänast päeva oodanud, sest on võimalik, et üks kena inimene taas sinuga ühendust võtab või sind külastab. Selle hetke ootuses üritad tööd teha, aga ei suuda süveneda.

Kaksikud

21. mai – 21. juuni

Oled üsnagi põikpäine ja selle asemel, et kuulata, mida teised räägivad, mõtled peamiselt sellele, kuidas nende jutt ümber lükata ja hoopis oma seisukohti kaitsta.

Vähk

22. juuni – 22. juuli

Sulle on väga oluline, et pereliikmed sinu tegevust ja mõtteid aktsepteeriksid. Kui aga keegi su lähedastest su plaane hukka mõistab, on väga raske midagi ära teha.

Lõvi

23. juuli – 22. august

Lükkad hoogsalt käima mingi tegevuse, organiseerid ja jagad asjatundlikult alluvaile või kaastöötajaile juhiseid. Kui tekib probleeme, ei viitsi sa nende lahendamisega vaeva näha.

Neitsi

23. august – 22. september

Veenuse ja Pluuto trigoon loob suurepärased võimalused suhete süvendamiseks. Kui näitad kallimale oma tavaliselt varjatud, haavatavat poolt, tugevdab see teie vahelist kontakti.

Kaalud

23. september – 23. oktoober

Näed armastatut läbi roosade prillide ja ei analüüsi tema tegevust üldse. Tundub, et kõik see, mida tema teha otsustab, ongi õige. Tunned ennast ta kõrval rumalana.

Skorpion

24. oktoober – 21. november

Mida rohkem tööasju korda ajada suudad, seda parem. Hoia end pidevas tegevuses, et mitte hakata mõtteis oma suhteid analüüsima.

Ambur

22. november – 21. detsember

Saad võimaluse tööst hinge tõmmata ja avastad ühtäkki, et su ümber on põnev maailm, milles on palju asju, mida oleks vaja näha ja katsetada.

Kaljukits

22. detsember – 19. jaanuar

Mida julgem oled, seda rohkem kasu toob tänane päev. Kui oled mingit otsustavat sammu juba ammu teha tahtnud, aga oled aina kõhelnud, siis võta nüüd süda rindu!

Veevalaja

20. jaanuar – 18. veebruar

Et mõtted on peamiselt isiklike teemadega hõivatud, oled tööl üsnagi tähelepanematu ja võid vigu teha. See võib omakorda kaaslasi, kes su tööd parandama peavad, ärritada.

Kalad

19. veebruar – 20. märts

Sa ei tee oma otsuseid mitte põhjaliku analüüsi alusel, vaid tugevale vaistule tuginedes. Üllataval kombel ei eksi sa sugugi rohkem, kui mõistuspärasust austavad kaaslased.

Sünnipäevalapsele