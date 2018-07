Zetod ja Puuluup andsid Viljandi folgil võimsad kontserdid, tuues kohale tohutu rahvamassi, kes kõik ühiselt folkmuusikat nautisid.

Zetod on väga tuntud folkloormuusika ansambel segades folki pungiga, luues täiesti uue muusikastiili "punkloor". Konsterti oli vaatama tulnud tohutu rahvamass, ka lava äärsed nõlvad olid folgiaustajaid täis. "See vaade, mis siit avaneb on imeline," õhkas Jalmar Vabarna, kui terve rahvahulk ühiselt kaasa plaksutas ning kaasa laulis ja tantsis.

Puuluup andis pärimusmuusika aidas akustilise kontserdi, mis tekitas saalis hubase õhkkonna. Ka see kontsert oli hulganisti kuulajaid täis, kes nautisid head muusikat. Kõige tegi veel imelisemaks taustale kuvatud projektsioon, mille valmistas kunstnik kohapeal, olles ka ise laval.