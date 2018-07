Valitsuse seisukoht, et hädaolukorra seadus ei võimalda põllumajanduses põua tõttu eriolukorra väljakuulutamist on kindlasti juriidiliselt korrektne. Samas kuivuse käes kannatavat põllumeest päris üksi tema muredega kah ei jäeta. Sest maaeluministeerium on teinud pöördumise pankadele ja kokkuostjatele, kellelt palutakse põllumeeste suhtes mõistvat suhtumist.

Kindlasti tekitab kõigis asjaosalistes küsimusi, miks peab just pank kinni maksma kellegi teise äririski, eriti kui pikki aastaid on räägitud põllumajandustegevuse ja saagi kindlustamise vajadusest. Niigi laenusurve all olev põllumees kindlustust liigse kalliduse tõttu tihti lubada aga ei saa. Arvestades pankade suuri kasumeid, on neil vähemalt moraalne kohustus valitsuse palvele teatud määral vastu tulla. Pealegi pole ei panga ega kokkuostja huvides maameeste kui oma suurklientidega kiusu või suisa pankrotti ajada.

Kuid pole põhjust lootma jääda ainult pankade pidevale heatahtlikkusele, sest kliima on meil üha heitlikum. Kui ei ole põuda, siis uputab või liiga külm ning põllumees peab õppima ellu jääma ka selliste tootmistingimuste korral.

Kui rohusööta karjale on varutud kolmandik kuni pool varasemaga võrreldes ja suviviljast jääb 30-70 protsenti saamata, siis tõepoolest - kui see ei ole kriis, siis mis veel võiks olla? Samas rahul poe needki, kes võiksid rikkaliku saagi üle rõõmu tunda – kodumaise mustsõstra uputus on langetanud varumishinna kõigest 30 sendi peale ning tagatipuks polevat ka marjakaste piisavalt saada.

Riigi tõrksust võib mõista, sest katastroofi ametlik möönmine tähendaks kahjude kompenseerimise vajadust. Praeguses olukorras on põllumehel vähemalt mingi lootus EList mõningal määral toetust saada. Ja tootjatel tuleb lihtsalt arvestada, et põud ja üleujutus vaheldumisi võibki edaspidi olla uus normaalsus. Tarbija jaoks tähendab see väljavaadet, et toidu hind läheb edaspidi kallimaks. Riik aga peab mõtlema, kuidas tagada toidujulgeolekut ka muul moel kui ainult pankade armule lootes.