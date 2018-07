Nagu igal õigel festivalil, on ka Viljandi folgil püsti pandud toitlustustelgid. Kosutust pakuvad nii väiksemad ettevõtted ja talud kui ka tuntud resoranid nagu Asian Chef, Pierre ja Hot Pot. Toite on seinast seina: burgeritest sušini ja kebabist suitsukalani.

Selleks, et endale korralik praad osta, peab välja käima kindlasti üle viie euro, keskmine hind on esmapilgul seitsme euro ringis. Festivalil on suur toitlustusala, mis meenutab pikka tänavat. Mõlemal pool on püsti pandud telgid. Nendest möödudes on imemaitsvad lõhnad, mis kohe kutsuvad sööma. Palaval ilmal on söögi kõrvale kosutuseks hea võtta käsitööõlut ja -veini. Samuti maiustab folgirahvas jäätist süüa.

Festivali müügiplatside pealik Piret Aus räägib, et seinast-seina toiduvalik on taotluslik. “Juba veebruaris-märtsis kuulutame välja konkursi, millest valitakse välja parimad toitlustajad.” Piret lisab, et kuna festival on rahvusvaheline, tuleb ka sellele tähelepanu pöörata. “Meil on vaja, et rahvusköögid oleks esindatud ja proportsioonis. Näiteks on olemas armeenia ja aasia köögid,” räägib ta. “Peame oluliseks, et kõik saaks söönuks-joonuks.”