"Mati Talvik on saatnud mind sellest ajast saadik, mil televiisor meie majja Võrru ilmus. Siis ta järgnes Pärnusse. Et olla nii visuaalselt kui ka füüsiliselt meie seltsis Tallinnas," jagab poliitik ja ajakirjanik Marianne Mikko enda mälestusi meie seast lahkunud ETV kauaaegsest teleajakirjanikust.

Minu isiklik Mati Talvik on 35 aastat vana. Ühele minu perekonna liikmele oli Mati peaaegu et isa eest. Sestap siis sai astutud läbi nii mitmeltki Talvikute sünnipäevapeolt. Mina pidasin vahetevahel nõu Mati, aga eriti Alice’iga. Mati Talvik teadis mõistagi, et ta on kuulus. Minu meelest ei teinud ta aga sellest suurt numbrit. Diivatseda polnud Mati element. Küll aga aidata, kui tal vähegi võimalust oli. Sidemete puuduse üle Mati kurta ei saanud. Ikka jagas ta häid kontakte, kas siis küttepuude saamise või antsaka remondimehe asjus. Tolleaegne elu käis ju defitsiidi taktikepi all, kus tutvustel oli kullahind.