Kanil tuleb viie päeva jooksul tasuda Eurovisioni korraldamiseks 12 miljoni euro suurune deposiit, vahendab The Times of Israel. Vastasel juhul võib Iisrael kaotada Eurovisioni korraldamise õiguse.

Nüüd on Kan saatnud peaminister Benjamin Netanyahule, rahandusminister, Moshe Kahlonile ja kommunikatsiooniministrile hoiatuse, et kui raha viie päeva jooksul ei maksta, on risk, et Eurovision korraldatakse hoopis mujal.

Netanyahu on juba hoiatanud, et riik lauluvõistlust ei rahasta. Kuid Eurovisioni korraldamine läheb The Times of Israeli andmeil maksma umbes 35 miljonit eurot. Peaministri nägemuses on Kani eelarve piisavalt suur - 160 miljoni euro ringis - , et selle summaga toime tulla.