Linna peal ringi jalutades võib tekkida tunne, et kuuma eest ei pääse kuhugi. See jälitab sind poes, tänaval, kodus ja võõrsil, ega lahku ka öösel külje alt. Ometi peab olema lahendus: kuskil metsapõlengute ja higiseva kannika vahel peab leiduma koht, kus ei hakka kuum. Koht, kus ei hakka higistama ega muutu peast pehmeks.

Tänavatel ringi jalutades tuleb meeles pidada, et päikese käes soojeneb keha üles kiiremini kui varjus. Siit tarkusetera: kõnni varjus. Samuti tuleks hoiduda Tammsaare pargi juurde sattumist, sest see on täis paljaste ülakehadega ehitustöölisi, kelle higised kehad ja teravad labidad kütaks ka valge cis-mehe kere kuumaks. Kui siiski otsustad pargist mööduda, haara kaasa jäätis: see nullib ära nende põletava mõju su kehale.

Kui satute vanalinna päevasel ajal, pole tarvis Viru McDonald'sis peksa saamist karta. Ukse peal (kaugemale pole vaja minna) tervitab teid jahe õhuvoog, mis nii mõndagi kleidiäärt terrassil jõuliselt üles upitab. Iga hetk leiab ukseavast mõned telefoniekraane piidlevad kodanikud, kes tegelikult salaja McDonald'si õhuga end jahutavad. Samas ei saa kiirtoidurestorani ukse ees eriti kaua seista, sest nii eest kui tagant üritab sinust pidevalt mööda trügida trobikond näljaseid turiste. Kui tunned ikka vajadust hästi konditsioneeritud ruumi järele, on Viru keskuse terminal hea valik.

Samas pole terminalis suurt midagi ju vaadata. Buss tuleb, buss läheb. Teadagi on tavalisest jahedam suurtes kiviehitistes, seega järgmine loogiline koht, kus külma saada, oleks kirikud (Jaani, Niguliste, Oleviste) ja tornid (Neitsitorn, Kiek in de Kök). Kahjuks on needki pika suve jooksul soojaks köetud ja külmast pole enam haisugi. Tõsi küll, neis on pisut jahedam kui väljas, aga Viru terminali temperatuurist jäävad nad suurusjärgu võrra palavamaks. Kirikute eelis on see, et pühakodades ei toimu suurt midagi: tänavate tuhin sinna edasi ei kandu. Puupingile maandudes annad sa endale hetke aega puhata, rüübata seljakotis poolsoojaks köetud vett ja mõelda, mis edasi saab.

Inimeste reisiharjumused sõltuvad ka kodusest ilmast

Estraveli tootjasuhete juhi Kristi Kuke sõnul mõjutab Eesti suveilm tugevalt puhkusereisijate valikud — jahedal suvel suureneb nende inimeste arv, kes soovivad puhkuse ajal mõnda soojemasse sihtkohta reisida, eelkõige suureneb huvi viimase hetke soojamaareiside vastu. Kui suvi on soe, nagu tänavu, siis puhatakse rohkem Eestis ja lähiriikides. Reisipäringuid, kus küsitakse spetsiaalselt jahedat kliimat, esineb pigem harva, kuid soovijatele leiavad on kindlasti olemas sobivad sihtkohad.

Jahedama ilma nautijatel soovitab Kukk külastada lõunapoolkera, näiteks Uus-Meremaad, Tšiilit, Argentiinat, aga ka Islandit, Fääri saari, Gröönimaad või Alaskat. Sellst ilma leiab ka lähemalt, näiteks Šotimaal Aberdeenis on juuli lõpus temperatuur veidi alla 20 kraadi.

GO Traveli toote- ja turundusspetsialisti Kädi Puparti sõnul erineb tänavune suvi eelmisest küll kardinaalselt, kuid tendents jahedama aja peale ette mõelda ning talvereis pikalt ette broneerida on püsima jäänud. “Seoses kestva kuumalainega ei ole vähemalt meie klientide hulgas esile kerkinud neid, kes sooviksid koheselt Antarktikasse emigreeruda,” räägib Pupart. “Ka need, kes panustasid kehvale suvele ja nüüd näiteks Lõuna-Euroopas suvitavad, ei otsi ju ainult päikest ja sooja. Puhkus on midagi palju enamat! Vaatamisväärsused, teine kultuur, külalislahke rahvas, maitsev toit ja teenindav personal. Ei mingeid musti nõusid ega pesu pesemist,” lõpetab ta.