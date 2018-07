Suve alguses avaldatud loole "Kriminaal" on värskelt valminud ka muusikavideo, kus Cityflash, Laura-Ly, Indrek Ventmann ja Wild Disease täiel rinnal suve naudivad.

"Algselt oli plaan filmida muusikavideot rannas, kuid ilm seda ideed ei soosinud ning otsustasime filmida hoopis mõnusat basseinipidu, koos vanaaegse Ameerika auto ja kuumade tantsutüdrukutega," sõnab "Kriminaali" muusikaprojekti produtsent Meelis Eskola ehk Cityflash.

"Selle muusikavideoga oli tõesti selline naljakas lugu, et idee muutus jooksvalt päris palju, sest me sõltusime ilmast ja pidime võttepäeva mitu korda edasi lükkama ning lõpuks otsustasime üldse täiesti uue süžee ja asukoha kasuks. Õnneks tulid kõik tiimikaaslased muutustega kohe kaasa ja võttepäev kujunes väga toredaks," räägib muusikavideo produtsent Katrin Hinrikus.

"Mulle meeldis ka kõige rohkem see, et kõigil oli sellel päeval tore ja me nautisimine võtteid täiega. Eriti ägedaks tegid video muidugi Dancest Divas tantsutüdrukud," lisab Cityflash.

Laura-Ly Uussaar ütleb, et kuigi loo nimi on "Kriminaal", siis ei räägi see kriminaalist kui pahast poisist, kes röövib panka ja tulistab, vaid pigem on tegemist sellist tüüpi kriminaaliga, kes on südamete murdja. "Indrek Ventmann sobib sellesse rolli ideaalselt," lisab Uussaar.

Loo idee sai alguse kevadel, kui Cityflash käis Dominikaani Vabariigis reisimas.

"Selline reggae vibe peaks alati toimima, olenemata publikust. Kui ma hakkasin enda osale sõnu kirjutama, siis suhteliselt ruttu tekkis idee, et iga lause lõpus võiks olla sõna "poiss", ehk siis paha poiss. Sellest see salm räägibki, et kes see poiss siis on ja mida ta teeb," sõnab Jaanus Saks aka Wild Disease.

Indrek Ventmann naljatleb, et ise ta kindlasti paha poiss ei ole: "Pigem ikka selline rahumeelne inimene."

"Kriminaal" on Cityflash'i, Laura-Ly, Indrek Ventmanni ja Wild Diseas'i esimene ühine projekt.

Vaata muusikavideot siin!