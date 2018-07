Reedel saab tavalaotuses näha muljet avaldavat kuuvarjutust, mida on juba tituleeritud sajandi pikimaks. Harrastusastronoom Martin Välliku sõnul võib saabuvat varjutust sel moel kirjeldada küll. Nimelt asub Kuu maakerast võimalikult kaugel ning läbib Maad varju keskelt.

27. juulil toimuva kuuvarjutuse kestvuseks on hinnatud 1 tund ja 43 minutit ning see on nähtav Lääne-Austraalias, Euroopas, Aasias ja Aafrikas. Täielik kuuvarjutus algab Eesti aja järgi 22.30.5 ja lõpeb pärast südaööd, 28. juulil kell 00.13.11. Ees ootava kuuvarjutuse muudab eriliselt pikaks asjaolu, et Kuu liigub Maa varju kõige tumedamas osas.

„Ma ei ole ise neid numbreid üle kontrollinud, küll aga on kaks asjaolu, mis kallutavad mind uskuma, et see kuuvarjutus on üks pikimaid,“ ütles skeptikute veebikeskkonna eestvedaja ning astronoomiahuviline Martin Vällik. „Esiteks on Kuu varjutuse ajal apogees (see on Maast kõige kaugem punkt Kuu orbiidil, –toim.) ehk ta on Maast võimalikult eemal. See tähendab seda, et see Kuu kujutis, mida me vaatame, on väiksem võrreldes tavaoludega. See aga tähendab jälle seda, et kui Kuu Maa varjust läbi läheb, siis ta viibib oma väiksuse tõttu seal pikemat aega.“