Korraldajad kinnitasid, et on rohkem kui pool aastat valmistanud ette suurt rahvusvahelist elektroonilise muusika- ja kunstifestivali, koostöös tugeva meeskonnaga, kus esindajad Venemaalt, Eestist, Saksamaalt ja Ühendkuningriigist. "Uskusime kindlalt, et see koostöö toob vilja," lisasid nad.

"Praegu arutame olukorda, ning sündmuste edasisist käiku. Kogu raha ostetud piletite eest tagastatakse."