Berliinis toimus teisipäeval Saksamaa liidukantsleri Angela Merkeli büroos saladuslik kaheksasilmakohtumine, millel osalesid peale Merkeli Saksamaa välisminister Heiko Maas, Venemaa välisminister Sergei Lavrov ja Venemaa relvajõudude kindralstaabiülem Valeri Gerassimov, vahendab Bild Online.

Avalikkust informeeriti kohtumisest alles pärast selle toimumist. Lühikeses pressiteates märgiti, et kohtumise leppisid eelmisel nädalal kokku Angela Merkel ja Venemaa president Vladimir Putin. Kõneluste keskmes oli olukord Lähis-Idas ning eriti Süürias. Samuti arutati Ida-Ukraina konflikti.

Ajaleht Bild juhib tähelepanu sellele, et Valeri Gerassimov kuulub isikute hulka, kellel on nende rolli pärast Ukraina sõjas keelatud sisenemine Euroopa Liitu. Saksamaa välisministeerium tegi talle aga seekordse kohtumise olulisust arvestades erandi. Väärib tähelepanu, et päev varem kohtusid Lavrov ja Gerassimov Jeruusalemmas Iisraeli peaministri Benjamin Netanyahuga.