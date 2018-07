“Põhjapoolus: jõuludeks avatud” (2015), IMDB hinne 6,4

Võlujõud, mis võimaldab jõuluvana saanil üle maailma lennata, on kahanemas. Pärast seda, kui Clementine (Bailee Madison) eelmisel aastal jõulud päästa suutis, teeb jõuluvana talle ülesandeks teda veel aidata. Tal on oma võlujõu toetamiseks üle maailma mitmeid jõujaamu. Üks nendest on Northern Lights Mountain Inn - kõrvaline hotell, mis kuulus varem Grace'ile (Anana Rydvald). Nüüd kuulub see edukale ärinaisele Mackenzie Warrenile (Lori Loughlin). Too on pettunud, et sai endale üsna trööstitus olukorras hotelli, ent appi tuleb meistrimehest üksikisa Ian Hanover (Dermot Mulroney). Clementine peab suutma nad jõuluvaimu heaks tegutsema panema, muidu ei saa jõuluvana kogu maailma lastele kinke kätte viia.

“Haroldi ja Kumari jõulud” (2011), IMDB hinne 6,3

Kuus aastat on möödas Haroldi (John Cho) ja Kumari (Kal Penn) lõbusast põgenemisest Guantanamo Bayst. Nüüdseks on Harold ja Kumar üksteisest täielikult võõrdunud ja elavad täiesti eraldi koos oma peredega. Kuid ühel päeval pühade ajal ilmub Kumar täiesti ootamatult Haroldi ukse taha koos imeliku kingitusega, millega ta tahtmatult paneb tule otsa Haroldi äia südamelähedasele jõulupuule. Et olukorda parandada, lähevad nüüd kaks lõbusat selli New Yorki, et leida sealt täiuslik jõulupuu asendamaks äia jõulupuud, mis jällegi toob endaga kaasa rohkelt koomilisi õnnetusi ja lõbusaid hetki.

“Jõulupuud” (2010), IMDB hinne 6,3

Venemaal võetakse uut aastat vastu tervelt üheteistkümnel korral - rohkem kui üheski teises riigis. Kõik 11 tundi - Petropavlovk-Kamtšatkist Kaliningradini välja - muudavad täiesti erinevad inimesed mõneti sarnaseks. Ei loe sugu, vanus ega rahakoti paksus, sest nad kõik unistavad uusaasta imest.

“Kuidas Grinch varastas jõulud” (2000), IMDB hinne 6,1

Grinch (Jim Carrey) on veider roheline ja karvane olevus, kes elab Kelleküla kohal asuval prügimäel. Õnnetuseks vihkab Grinch jõule ja kui Kellekülas on käes jõuluaeg, siis teeb Grinch kõik, et need ära rikkuda. Nimelt ta kavatseb varastada kogu linnast kõik kingitused.

“Takso 3” (2005), IMDB hinne 5,8

Prantsusmaa pööraseim taksojuht Daniel (Samy Naceri), kes tõmbab pahandusi ligi nagu kärbsepaber kärbseid, on sattunud järjekordselt paraja portsu otsa. Nimelt on ilmunud kuskilt välja kamp rulluiskudel jõuluvanasid (!), kelle alaks pangaröövid ning kes tunduvad politsei jaoks täiesti tabamatud. Ainus, kes suudaks idamaistel jõulumeestel kannul püsida, on Daniel oma täiustatud Peugeot’ga. Jälle kord peab Prantsuse politsei paluma abi mehelt, kelle nad tegelikult meelsamini pidevate kiiruseületamiste eest eluks ajaks juhiloast ilma jätaks. Meeletuid tagaajamisi ja uskumatuid kaskadööritrikke pakkuv tempokas action-komöödia, mille stsenaristiks ja tootjaks Prantsuse kino suurkuju Luc Besson.

“Peab armastama jõule” (2015), IMDB hinne 5,7

"Peab armastama jõule" on film Cooperite perekonnast, kus neli põlvkonda sugulasi tuleb kokku iga-aastaseks jõuluõhtu tähistamiseks. Õhtu jooksul pööravad hulk ootamatuid külalisi ja ebatavalisi juhtumeid kogu ürituse pea peale. Üllataval kombel viib see kõik lõpuks tugevate peresidemete ja jõulumeeleolu taasleidmiseni.

“Pahad emmed 2” (2017), IMDB hinne 5,5

„Pahad emmed 2“ on järg 2016. aasta filmile „Pahad emmed“. Filmi peategelased Amy, Kiki ja Carla kehastasid vabadust. Vabadust asju vussi keerata. Vabadust anda endast parim ja siiski äparduda. „Pahad emmed 2“ ühendab sellesama tõelise emaduse vaimu ja jõulupühad. Linateos toob meieni loo kolmest alahinnatud ja ülekoormatud emast, kes hakkavad vastu iga ema Super Bowli, jõuludega, kaasas käivatele raskustele ja ootustele. Nagu ideaalsete jõulude korraldamine poleks niigi raske, peavad emad sel aastal võõrustama ka enda emasid. Amy, Carla ja Kiki avastavad, mis on tegelikult jõuludel kõige olulisem, ning saavad oma emadega lähedasemaks. Osades Mila Kunis, Kathryn Hahn, Kristen Bell, Cheryl Hines, Christine Baranski ja Susan Sarandon