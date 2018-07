Trump kinnitas pressikonverentsil veel, et USA ja Euroopa Liit leppisid kokku jätkata koostööd nulltariifide, -tõkete ja toetuste suunas. See tähendab, et Euroopa Liidu ja USA läbirääkimised kaubandustüli lõplikuks lahendamiseks jätkuvad.

Ekspertide hinnangul astusid Juncker ja Trump sammu õiges suunas, kuid nende otsustatu ei ole veel õiguslikult siduv. Ettevaatlikuks teeb seegi, et Trump on juba korduvalt lubatust hiljem lahti öelnud ning kes garanteerib, et see ei juhtu ka nüüd.

Saksa Tööstus- ja Kaubanduskodade Liit (DIHK) võttis äraootava positsiooni. „Pakutud lahendused lähevad õiges suunas, kuid teatud portsjon skeptitsismi jääb,“ ütles DIHKi juht Eric Schwitzer.