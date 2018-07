Hollandis suri pärast sündi 19 beebit, kellele arstid olid loote verevarustuse parandamiseks manustanud sildenafili, mida tuntakse potentsiravimi Viagrana, vahendab Blick Online.

93 naisel suri sildenafilikuuri tulemusel pärast sündi 19 beebit. Neist 11-l olid kopsud tõsiselt haiged. Seejuures selgusid negatiivsed tagajärjed alles pärast lapse sündi. Ühelgi sildenafili võtnud rasedal mingeid kõrvalekaldeid ei avastatud.

Teises grupis, kuhu kuulus 90 naist ja kellele sildenafili ei antud, suri üheksa last. Neist ühelgi ei olnud aga kopsud haiged.

Pärast niisuguste tulemuste selgumist otsustati Hollandis rasedatetele sildenafili andmine lõpetada. Vastavad katsed algasid 2015. aastal ja pidid kestma 2020. aastani. Kokku pidi osalema 350 patsienti.

Tõsiselt mures on praegu need katses osalenud ja sildenafili neelanud 15 naist, kelle laps on veel sündimata.