Pärast tormilist nädalalõppu saadetakse kaks sõdurit rügemendi raportile. Enne seda kutsutakse nad jaokomandöri juurde.

"Selles raportis on kirjas," ütleb komandör, "et sõjaväepolitsei leidis teid keset tänavat kaklemas."

"Nad on teid eksiteele viinud, sir. Kui nad saabusid, püüdsime meie just teineteist lahutada."