"Mati Talvik suri 25. juulil 2018. Ta sündis siia maailma 1942, ajal, kui televisioon oli Eestis alles tundmatu. Ometi sai ta kaasa kõik omadused, mis teleajakirjanikule vaja. Ta oli selle töö jaoks sündinud," meenutab Talvikut tema kodukanal ETV.



"Mati Talvik töötas Eesti Televisioonis 50 aastat. See oli tema ainus töökoht. Teist nii kaua töötanud ajakirjanikku ETV-s ei ole. Televisioon teeb tuntuks, televisioon teeb kuulsaks. Talvik on olnud osaline paljude inimeste kuulsaks saamisel.



Mati Talvik oli oma kanali väga tuntud tegija, igas külas tuttav nägu, kõiksugu populaarsusküsitluste järgi ikka esimeste seas. Väga raske on tagantjärele tuvastada, missugune oleks olnud Eesti ühiskond, kui meie omakeelne TV poleks sündinud siis, kui ta sündis. Oma maa, oma inimeste nähtavaks ja kuuldavaks tegemine oma rahva seas on inimeste jaoks oluline rahvuslikku identiteeti ülesehitav töö.



Mati Talviku tähendus omas majas – ETV-s – on aastakümneid olnud väga märgiline. Ta on olnud enesestmõistetav professionaalne liider ja nõuandja vaatamata sellele, et mingeid kõrgeid ametikohti pole ta pidanud. Temalt on nõu ja tuge saanud paljud alustavad ajakirjanikud, sooja suhtumist ja mõistmist paljud endised ja praegused kolleegid.



Ta oli uudishimulik kõige suhtes, mis maailmas sünnib. Väga hea kuulaja. Tema huvide keskmes oli ikka Eesti ja eestlane kõige oma hea ja halvaga. Seepärast oli talle väga oluline võimalus kõnelda Eesti ajaloost praegusel ajal, ilma tsensuurita, tingimustes, kus ka akadeemilised uuringud on nii kaugel, et neile on võimalik toetuda.



Talviku viimase kümnendi saated on ületanud ajakirjanduse ajalikkuse selles mõttes, et nad käsitlevad ainest, mis peaks kuuluma eesti rahva mällu alati.



Mati Talviku lahkumisega lõppes üks ajastu eesti teleajakirjanduses. Ta oli viimane, kes ühendas oma isikuga ETV noorusaega ja küpsust. Tööl viimse hetkeni – viimased Talviku tehtud saated jõuavad eetrisse sügisel. Kolleegide jaoks päris inimene, mitte legend. Päris teleajakirjanik, parim."



Telemaja ruudulises fuajees, Gonsiori 27 on avatud mälestusraamat ning uksed on lahti tööpäevadel kl 9-17 ja nädalavahetusel kl 9-15.