Tänavune Viljandi folk sai alguse! Avapeol tulid esitusele mitmed pärimusmuusika suurepärased etteasted. Kohe esimestesel minutitel küteti rahvas kuumas ning tants ja trall jätkus terve peo vältel, korraliku punkti pani ootamatult korraldatud heinasõda.

Avapeol sai sõna ka haridus- ja teadusminister Mailis Reps, kes oma kõnes avaldas, et Viljandi folk on vaieldamatult suve lemmikosa. “Ilma folgita poleks korraliku suve ning kindlasti on see saanud ka paljude teiste perede suureks sündmuseks,” räägib ta. “Tänavune Pärimusmuusikafestival “Sajaga” on pühendatud Eesti Vabariigi 100. aastapäevale, teisest küljest tähendab “Sajaga” ka noorust, mida leiame kavast ja uuesti avastame. VIljandi folk ei ole ainult see, et siin tore kohtuda, vaid annab meile mõtte meie enda kultuurist hoopis teistmoodi.”

Viljandi linnapea Madis Timpson on uhke, et VIljandi folk on jätkuvalt rahva südames. “Folgil on kõige lojaalsemad külastajad ülde. Ju siis on midagi, mis iga aasta juuli lõpus inimesi ikka jälle tagasi siia toob.”

Viljandi pärimusmuusika festivali korraldaja Ando Kiviberg avas festivali sõnadega: “Selleks, et maailma suurte rahvaste meres olla võrdne ja teiste jaoks huvitav, peame ise olema oma kultuuri kandjad.”

