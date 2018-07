Sotsiaalkindlustusametis (SKA) tuvastavad puude ja selle raskusastme ekspertarstid, kellel kõigil on nõuetekohane arstidiplom. Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse saamise üle otsustavad nõutava kvalifikatsiooniga juhtumikorraldajad.

Sotsiaalkindlustusameti ekspertiisi ja sotsiaalteenuste osakonna juht Raivo Piiritalo selgitas, et puudeotsused tehakse alati vaid ekspertarstide hinnangu põhjal. „Neil kõigil on olemas nõutav arstidiplom ja nad on kvalifitseeritud eksperthinnanguid andma. Peaspetsialistid vastutavad otsuse vormilise külje ees,“ ütles Piiritalo.

Kui inimesel on puue määratud, otsustavad 16aastaste ja vanemate inimeste puhul sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse saamise üle SKA juhtumikorraldajad. Juhtumikorraldajate puhul on töötamise eelduseks erialane kõrgharidus ja kõigil SKA juhtumikorraldajatel on nõutud haridus olemas või omandamise lõppjärgus. Vaid ühel inimesel ei ole vastavat kõrgharidust, kuid seda kompenseerib tema 19aastane staaž selles valdkonnas.