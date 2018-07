Anvelt lisab, et praegusel hetkel valmistatakse ette ühist käitumisjuhist, mida Eesti inimesed hakkavad saama erinevates hädaolukordades toimetulekuks. „Seda juhist hakkame presenteerima esmakordselt septembris, et viia see kõikide Eesti inimesteni."

Keskpäevasel valituse pressikonverentsil oli kõneaineks, kuidas hädaolukordadeks valmistuda. Samuti räägiti, et kuumade ilmade käigus hakkavad politseinikud ja päästjad tegema ühiseid reide, et tagada vee-ja tuleohutus.

Anveltil oli südamel ka ulatuslikud tulekahjud naaberriikides, Lätis ja Rootsis. „Eesti on mingil määral oaas nende tulekahjude keskel. Meil ei ole hetkel ulatuslikke põlengud. Seetõttu üleskutse inimestele: alati tuleks vaadata ilmateenistuse tuleohutuskaarti, kus on märgitud ära, kus on keelatud grillimine, suitsetamine ja tule tegemine. Uue nädala alguses, kui ilma muutust ei tule, siis päästeamet kaalub üle-eestilist tulekeeldu."

„Tuleks ära märkida, et soojad ilmad tekitavad ka teisi probleeme. Lähipäevil kuumade ilmade käigus me teeme esmakordselt ühiseid politsei- ja päästjatereide, et tagada just tule- ja veeohutus," lisab Anvelt.

„Palun hoidke end ja kuumusega joome vett. Kindlasti ei maksa loomi ja lapsi autosse jätta. Need inimesed, kes seda on teinud, mõelge, et ei tasu teistele pakkuda seda, kus ise ei tahaks olla. Otseselt grillahjus," manitseb Anvelt.

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri kandidaat on endiselt lahtine

Jutuks tuli ka see, kes valitakse Urve Palo asemel ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministriks.

"Praegu on Aare Lapõnin välja käinud kolm mantlipärijat. Praegu on mainitud Marju Lauristini nime ja kaks meest – Anto Liivat ja Tanel Talve – on öelnud, et kui neile ettepanek tehtaks, nad võtaksid ministrikoha vastu. Kas nende kolme nime seas on Urve Palo mantlipärija ja kas nad on tugevad kandidaadid?" küsib ajakirjanik.

„Selge on see, et tänases valitsuses tööd ja tegemist jätkub ja see on hea, et inimesed soovivad teha tööd ning ettevõtlus-ja infovaldkonnas edasi minna. Kui nüüd rääkida tõsiselt siis loomulikult olen ma suhtluses olnud Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimehe Jevgeni Ossinovskiga ja põhimõte on see, et koalitsioonipartner ühel hetkel ütleb, kui ta on valmis uueks kandidaadiks ja uueks nimeks ja peale seda me muidugi Jevgeniga vestleme. See olukord on kõigile uus. Ja kui see tubli naine või mees on leitud, siis anname kindlasti sellest teada ka avalikkusele," räägib peaminister Jüri Ratas.

Anvelt lisab, et erakonna esimees, kelle ülesanne on kandidaat juhatusele välja pakkuda, arvestab kindlasti nii Lapõnini huvitavate ettepanekutega kui ka teiste ettepanekutega. „Aga tema otsus ja vastutus on see inimene tuua juhatuse ette ja esimene võimalus selleks on esmaspäeval, kuid ma ei saa väita, et see võib esmaspäeval toimuda."

„Kas teile pisut teeb muret, et tänane valitsuse ministrite vahetus meenutab kunagist reklaami, kus Tallinna lahel laev tuli ja läks ja nii mitu korda päevas. Kas teie olete midagi teinud valitsuses valesti või on midagi jäänud vajaka, et ministrite vahetus on olnud teie ametiajal märgatav?" küsib ajakirjanik.

„Kes on süüdi? Ma oleksin murelik siis, kui ma näen, et valitsuses ei ole enam koostöötahet, soovi langetada otsuseid ega valitsuse partnerite vahel sidet. Ma näen praegu, et on olemas koostöötahe, soov langetada otsuseid ja on usalduslik side," räägib Ratas.