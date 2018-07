"Kui ma Tallinna ülikoolis Balti filmi- ja meediakooli tudengitega räägin, millised on ühe ideaalse saatejuhi omadused, siis ma alati räägin Mati Talvikust. Isegi, kui ma räägin välismaalastele, kes ei tea temast midagi," meenutab Eesti telerežissöör ja -produtsent Jüri Pihel eile lahkunud saatejuhti ja ajakirjanik Mati Talvikut.

"Ta on mees, kellel olid kõik need haruldased omadused, mida ühel täiuslikul saatejuhil vaja läheb. Esiteks tohutu empaatiavõime. Kui Mati sinuga räägib, sinu käest midagi küsib, siis ei teki hetkekski kahtlust selles, et see tegelikult ka huvitab teda. Sa ise huvitad teda, su mõtted ja vastused huvitavad teda," räägib Pihel.

"Ta kuulab sind, läheb sealt edasi ja tal puudub sealjuures selline küsitleja formaalsus. Selle vastand on näitlejast saatejuht, kes näitab, et teda asjad huvitavad. Kes näitab, et ta sind kuulab, aga Matil oli see haruldane omadus, mida väga vähestel inimestel on niimoodi antud. Noh, kindlasti on rohkematele antud aga kõik ei satu televisiooni," leiab ta. "Ja see on see saladus või võti, miks inimesed tahavad temaga rääkida."

Teise asjana, miks Mati Eesti rahva poolt nii palavalt armastatud on, viitab Pihel mehe kiirele reaktsioonile. "See saatejuhile omane kiire reaktsioon tähendab seda, nagu üks mu tuttav advokaat ütleb, seda tüüpi inimestel on lihtne kuna nad haaravad kiiresti ja lennult. Ehk nad saavad otsekui kohe kõigest aru," ütleb Pihel.

"Ja kolmas hea asi on selline hea inimese nägu. See on selline hea inimese olek, mis tähendab seda, et sa lihtsalt vaatad talle otsa ja ta meeldib sulle. Selline universaalne meeldivus, ehk ta meeldib kõigile inimestele. Ja Mati tundub oma olemuselt olema tore, päris ja ehe. Ja sellisena on ta mulle ka meelde jäänud," meenutab Pihel. "Mees, kel mitu naerukurdu silmanurgas."