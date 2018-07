Täna pärastlõunal tagurdas veoauto Tallinnas Vabaduse väljakul otsa bussipaviljonile, mille tagajärjel sai kaks turisti vigastada.

Põhja prefektuuri pressiesindaja Seiko Kuik ütles, et täna kell 13.13 sai häirekeskus teate, et Tallinnas Vabaduse väljakul on manööverdav veoauto tagurdanud otsa bussipaviljonile. "Selle tagajärjel vaatas kiirabi kohapeal üle kaks turisti, kes veoauto tagurdamise ajal viga said," kommenteeris Kuik ja lisas, et veoauto juht oli kaine.

Kokkupõrke tagajärjel kukkus bussipaviljoni ümbritsev aed maha ja katki läksid ka paviljoni klaasid.