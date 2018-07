Teisipäeval päästeti Abruka ja Roomassaare vaheliselt alalt viga saanud veesuusataja. Lääne prefektuur tuletab enne suviselt kuuma nädalavahetust meelde, et enne veele minekut tuleb veenduda, et veesõiduks oleks tehniliselt korras ning päästevarustus kaasas.

Teisipäeva õhtul sai häirekeskus väljakutse Abruka ja Roomassaare vahelisele alale, kus oli viga saanud veesuusataja. Sündmusele reageerisid Abruka vabatahtlikud merepäästjad ja Kuressaare politsei merepäästepatrull. Kannatanu aidati veest välja ja anti Roomassaare sadamas üle kiirabile. Kannatanu kasutas korrektset päästevarustust, millest oli sündmuse lahendamisel suur abi.

Lääne prefektuur tuletab oma Facebooki lehel meelde, et ohutuks meresõiduks on vaja, et veesõiduk vastaks oludele ning oleks tehniliselt korras. Samuti tuleb veenduda, et vajalikud pääste- ja pürotehnilised vahendid oleksid kaasas, sest õige varustus ja tegutsemine aitavad päästa inimelusid.