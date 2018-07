"Doktor, me tülitseme naisega juba mitmendat aastat. Mida teha?"

"Käige rohkem jalgsi - mitte vähem kui viis kilomeetrit päevas. See rahustab teie närve. Helistage mulle kahe nädala pärast uuesti."

Kahe nädala pärast helisebki telefon: "Doktor, ma tegin täpselt nii, nagu te soovitasite. See aitab tõepoolest!"

"Kas te enam ei tülitse naisega?"

"Loomulikult mitte, ma olen ju kodust 60 kilomeetri kaugusel!"