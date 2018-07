Stig Rästa kirjutab oma augustikuises ajakirja Anne&Stiil kolumnis, et tema aasta ja kümne kuu vanune tütar Lumi on otsustanud veganiks hakata.

""No ongi tegelikult erinevalt, et osa inimesi sööb liha ja teised jälle ei söö, sest ei taha, ja tegelikult inimesel mingist vanusest alates vist seda otseselt vaja ei olegi ja ega ma ei tea ka täpselt. See on keeruline teema ja sina ikka võta ampsu, siis kasvad suureks ja tugevaks." Seepeale ütles Lumi, et tema tahab ka olla see, kes ei söö liha, sest ta vist hakkab üldse veganiks. Otseselt ta ei öelnud neid sõnu ühtegi, pigem "plöö-plöö", aga ma lugesin seda kõike tema näost, kui ta taldriku koos oma kotletikesega enda ees maha viskas," kirjeldab Stig Rästa.