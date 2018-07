USA kohtunik ei võtnud menetlusse süüdistust, mille kohaselt on neli Oscarit, sealhulgas parima filmi auhinna pälvinud "Vee puudutus" häbematu plagiaat.

USA näitekirjaniku Paul Zindeli poeg kaebas "Vee puudutuse" tegijad eesotsas režissööri Guillermo del Toroga kohtusse, väites, et fantaasiadraama matkib Zindeli näidendi "Let Me Hear You Whisper" ("Las ma kuulan su sosinat") süžeed ja mitmeid üksikasju.

Kuid BBC Newsi teatel ei võtnud kohtunik Percy Anderson hagi menetlusse. Tema sõnul sarnaneb del Toro lugu tummast koristajast, kes armub salapärasesse amfiibolendisse, näidendiga vaid põhiliini poolest. Seda aga polevat võimalik autoriõigusega kaitsta.

Del Toro polnud enda sõnul Zindeli näidendist kuulnudki. Filmi ideed olevat talle 2011. aastal pakkunud produtsent Daniel Kraus.