"Oma lapsepõlvest ma ei mäleta, mida Mati Talvik televiisoris rääkis, aga mäletan, et esimesel kohtumisel kusagil telemaja kohvikus oli raske tema vastas arusaadavaid lauseid moodustada," meenutab Ilmar Raag eile lahkunud saatejuhti ja ajakirjanikku Mati Talvikut.

"Legend oli ta juba 20 aastat tagasi ja see teeb lihtsurelikud kohmetuks. Ta saladus peitus aga soojendavas heatahtlikkuses. Selle tulemusena võis ta ju teinekord mõne vimka visata, aga kõik armastasid teda endiselt. Selliseid staare on pigem vähe, sest väike Eesti teab ju ka mitmeid primadonna kalduvustega staare, kellel teisel poolel avalikku kuvandit on palju tülisid ja intriige," jutustab Raag tõdemusel, et viie aasta jooksul ei kuulnud ta telemaja sees töötades ühtegi lugu Mati pahatahtlikusest. "Teiste sõnadega oli ta ka päriselus sama vahetu ja heatahtlik suhtleja."

Raag meenutab, kuidas ta 2005. aastal kogus lugusid Eesti Televisiooni ajaloost selle 50. juubeli puhul. "Mati Talvik rääkis tookord pööraselt naljakaid lugusid ETV-st nõukogude ajal. Ilmselt neid lugusid edasi rääkides innustus ka Urmas Vadi kirjutama üsna absurdset komöödiat "Kohtumine tundmatuga", milles peategelaseks oli väljamõeldud Mati Talvik. Kui ma selle stsenaariumi olin läbi lugenud, siis läksin ettevaatlikult Matiga rääkima, et ega ta ei pahanda, kui selline film tehakse. Mati muheles ja minu meelest oli tal pigem hea meel. Ja oli ka põhjust. Ta oli esimene telelegend, kes veel oma eluajal sai folkloorseks tegelaseks ühes telefilmis. Tiit Sukk mängis teda samuti äratuntavalt parodeerivalt ja samas ilmse respektiga," räägib ta.

"Sel kevadel Matiga veidi rääkides tundus, et ta on õnnelik mees. Nii mõnigi tehtud viga oli parandatud ja ta võis ilma sõnu otsimata rääkida kõigest. Selles oli tõelist vabadust, mis tuleb ainult aastatega. Ma võisin muidugi eksida, aga mul on tunne, et ta oli maailmaga rahu teinud ja sellega rahul."