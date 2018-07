Hiljuti jõudis meediasse uudis, et disainerid stuudiost "Bless This Mess" on müügile paisanud särgid, mille peal ilutseb Nublu suurima hiti pealkiri "Mina ka". Kuna neiud oma plaani Nubluga eelnevalt läbi ei rääkinud, tekitas see osades inimestes pahameelt. Nüüdseks on olukord aga lahenenud.

Muusik Joosep Järvesaar võrdles firma teguviisi kuriteoga. "Kettasse ajab kuidagi, et nii nahhaalselt kooritakse artisti edu pealt plekki oma taskusse," kirjutas ta oma kommentaaris.

Nublu andis oma kommentaari Kroonikale, milles soovitas tüdrukutel protsendi tulust annetada hoopis vähiravifondile. "Keegi neist minuga eelnevalt ühendust ei võtnud, aga mis siis, suvel ei jõuagi kõigiga ühendust võtta. Kui nad tunnevad, et mingi protsent müügitulust võiks mulle kuuluda, siis saatku see hoopis vähiravifondi! Täpsem info: https://kingitudelu.ee/annetajale. Olge mõnusad!"

Nüüdseks on neiud räppari nõu kuulda võtnud ja jagavad Facebooki kontol postitust, kus kirjutavad, et annetavad kogu särkidelt saadud tulu vähiravifondile.