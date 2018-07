Läbi aegade on ikka olnud ametikohti, mida keegi pidada ei taha. Selliseid, mis tunduvad justkui teistest halvemad ning häbiväärsed olema. Viimasel ajal tundub, et Eesti vabariigis on ministri ametikoht üks nendest. Kõigest Jüri Ratase valitsemisaja jooksul on ministrikohtadelt lahkunud kaheksa inimest. Ja seda väga erinevatel ning mõnigi kord küsitavatel põhjustel. Teoreetiliselt saan aru, et igal inimesel on valikuvabadus. Ega ministrikohale asuv inimene ei peagi ju kohe mõistma, milline saab olema tema vastutus ja millise kriitikatule alla langemisega peab arvestama. Või siiski? Kui meie valitsused ei püsi kogu valimistevahelist aega, siis ei pea ka ministrid enamasti järjestikku neli aastat ühel kohal töötama. Ehk siis juba tööle asudes on teada, et panustamiseks on aega enamasti vähem kui neli aastat. Kas inimene, kes osaleb aktiivselt poliitikas, ei suuda enda jaoks selgeks teha, et tähtajalist ametikohta vastu võttes peaks sellel lõpuni vastu pidama?

Eks Palo lahkumise tõelisi põhjusi hakkab ilmselt mõne aja pärast kusagilt veel tilkuma. Kuid näiteks endise ministri Ossinovski jutt, et ministrikohast loobumise põhjus oli valimisteks valmistumine, on küll küsitav. Kuidas saaks ükski mõtlev inimene valimistel hääle anda inimesele, kes on vastutavalt kohalt tagasi astunud selleks, et tagatubades inimeste peadesse jõudmise strateegiaid arutada?

Ministrikoht peaks iga poliitiku jaoks olema see koht, kus lõppude lõpuks saab ellu viia nägemust sellest, kuidas Eesti elu paremaks muuta. Loobuda reaalsest ideede elluviimise võimalusest on minu silmis igal juhul tagurlik käitumine. Praeguse info kohaselt ei ole sotsidel Urve Palo asemele uue inimese nimetamisega sugugi kiire. Olles aastaid töötanud personalijuhina tean, et uuel inimesel läheb ametikohal sisseelamiseks päris mitu kuud aega. Järelikult ei jõua sügisel paika pandav inimene teha väga midagi muud, kui piltidel ilus olla. Kogu selle ringmängu tulemus on, et mõneks kuuks ametisse saanud inimene püüab omakorda mingi kiire muudatuse ellu viia, et endast jälg maha jätta ja järgmistel valimistel hääled kokku koguda.