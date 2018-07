"Minu jaoks on ta olnud äärmiselt soe ja tähelepanelik kolleeg," meenutab Indrek Treufeldt oma kauaaegset kolleegi, saatejuhti ja ajakirjanikku Mati Talvikut.

"Tihtilugu on teleajakirjanduses nõnda, et kõik toimetavad midagi omaette aga Mati oli väga tähelepanelik ja julgustas kõiki. Mäletan, kui ma alustasin noore ajakirjanikuna, siis eks ma olin esiti pelglik ja mõtlesin, et ta on ikkagi nii kõva tegija, kuidas ma peaksin temaga suhtlema, aga see ei olnud üldse mingi probleem. Ta oli hästi tore ja minu jaoks on ta alati kõrval olnud," räägib Treufeldt.

"Kui rääkida tema töömeetodist, siis ta on eeskätt eriline lugude jutustaja. Kui mõelda tema saadete peale, ja just tema viimaste sarjade peale, kuidas ta oskab jutustada või rääkida lugu, vat see on selle põlvkonna ajakirjanike oskus. Ta suutis väikestest detailidest kokku korjata olulisemad asjad ja punuda sellest kokku loo," ütleb Treufeldt.

"Ja ikkagi väga meisterlik suhtlemisoskus. Mõelda, kui ta käis võtetel üle Eesti, kuidas ta suutis inimestega lävida ja olla üks meist. Mitte et sa samastud, sa oled ikkagi ajakirjanik, kes teeb oma asja aga samas oskad väga hästi rahvaga lävida. Ta on ju nii palju mööda Eestit ringi sõitnud, käinud ja teinud lugusid eri sarjadega seoses ja inimesed teavad teda väga hästi," jutustab Treufeldt ning leiab, et tänapäeva ajakirjanikel on Matilt väga palju õppida.

"Just see, et hea loo rääkimiseks ei ole palju vaja. Tuleb leida nii-öelda niidiots üles ja lugu lõpuni jutustada. Kui vaadata kasvõi tema saateid, siis ta räägib ju väga lihtsalt. Just sellisel moel, et sul jääb see nööriots pihku ja sa saad sealt edasi minna. Kuigi samas ta kasutab väga lihtsaid detaile, seiku või elemente. Ja ta ei ole kunagi üleolevalt teaduslik või targutav. Ta on hästi lihtne. Ükskõik millest ta ka ei räägiks."