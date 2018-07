„Tegemist oli kahtlemata väga värvika ja erudeeritud tegelasega, kellele polnud miski võõras. Mati Talvik oli väga konkreetne, tal olid oma kindlad arusaamad, eelistused ja põhimõtted. Mina teda igal juhul hindasin, Mati oli vaieldamatu professionaal,” kirjeldab teleajakirjanik Andres Raid Mati Talvikut.

Andres peab Talviku fenomeniks tema karismaatilisust. „Talvik võis meeldida või mitte, aga ta oli vaieldamatult väga karismaatiline tegelane, kellest niisama mööda minna ei saanud. Mati avaldas mõju - tal oli mitte ainult ühiskonnas vaid ka seltskonnas suur mõju ning ta meeldis paljudele,” meenutab mees.

„Mina hindasin Mati puhul tohutult tema korralikku eesti keelt. See on väga harv nähtus, mida praegu praktiliselt enam üldse ei kohtagi. Ta ei ajanud kunagi segamini subjekti ja objekti ega öelnud „Tänane ajaleht kirjutab...” vaid „Tänases lehes on avaldatud artikkel, kus kirjutab ajakirjanik...”. Väiksed apsakad, mis on kujunenud tänapäeval normiks, olid Matil paigas,” nautis Raid Talviku emakeelt. „Samuti oli tal tohutult hea seoste loomise oskus ning ta nägi alati suuremat pilti,” lisab ta.

„Mati Talviku, nagu ka paljude teiste heade ajakirjanike elu on rohkem elustiil kui amet. Mina veetsin temaga koos palju aega, kuigi mitte niivõrd töiselt,” sõnab Andres, et oli Talvikuga väga lähedane ning sai temaga suurepäraselt läbi.