Kui ma 10 aastat tagasi Venemaal harjunud kombel ebaõnnestumisi endamisi nahhui saatsin, pidi mu hea sõber ja kolleeg, Eesti juurtega venelane rabanduse saama.

„Kas sina ikka tead, kuhu sa selle inimese saatsid?“ uuris ta. Ee.. mm. Nojah. Piinlik. A no tema saadab ju ka? Sõber sikutas mind endale lähemale, veidi ärevalt ringi vaadates (suurepärane näitleja!) ja ütles läbi hammaste: „Mina ütlen nii vaid naljatamisi. Ja väga omade seltskonnas. Sina saadad igal pool ja kõike riista peale. See ei ole hea. Näitab, et sa oled põhjakiht. Jube Eesti komme! Avalikus kohas ja veel Moskvas - äärmiselt no-no! “

Harimine jätkus: „Sa ikka tead, mida see tähendab? Kas sa Eestis ütled kogu aeg, et mine m...i? Ei ütle? Häbened? Ei taha olla nii labane? Aga no miks sa siis vene keeles tahad oma labasust näidata?“

Selleks hetkeks olin näost juba üsna punane ja lubasin, et enam ei saada isegi kuradile kedagi. Mulle pole sõim ja mana kunagi istunud. Ja millal siis see na- ja po- mulle külge jäid? Häbi kohe.

Aga külge nad olid jäänud ja nüüd oli aeg nad igaveseks hüljata. Sest kes ikka tahab lumpen ja blatnoi olla. Ehk tasuks veidi mõelda enne, kui kaitseme õigust võõras keeles ropendada, ise saama aru, kui suur rõvedus see tegelikult on. Toda keelt emakeelena valdajad on juba ammu eestlaste na- ja po- lembusest enam kui jahmunud.