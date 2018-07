Hiljuti tähistas tantsijana tuntust kogunud Eghert-Sören Nõmm oma 25. sünnipäeva restoranis Manna La Roosa.

Eghert- Sörenit olid õnnitlema oli tulnud paljud endised ja praegused õpilased, kellega aastaid SirN trupis koos tantsitud. Juba viieselt oli Eghert tuntud tegija suurtel lavadel, tõi hiljem ära maailmameistri tiitli "World Championships of Performing Arts" talendivõistluselt Hollywoodist ja osales mõned aastad tagasi maailma suurimas tantsuga seotud teleprojektis "So You Think You Can Dance" Ukraina versioonis "Tantsujut vse", kus jõudis esimese eestlasena tuhandete tantsijate seast viieteistkümne parima hulka.

Eghert- Sören on osalenud taustatantsijana ka Eesti teleprojektis "Su nägu kõlab tuttavalt", mitmetes muusikalides ja etendustes ning lauljana isegi muusikalides "Pipi Pikksukk", "Libahunt" ja "Billy Elliot". Eghert on nõutud koreograaf ja lavastaja paljudes projektides. Mitmeid aastaid on ta olnud seotud ka "Eesti laulu" projektiga, käinud Getter Jaani taustatantsijana Eurovisionil, lavastanud Kerli Kõivu "Eesti laulu" liikumise ning samuti ka tema suurkontserdi, mida esitati möödunud aastal Kuressaare Merepäevadel ja tänavu jaanipäeva ajal Pühajärvel.