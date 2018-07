"Ma usun, et kogu maailma teleajaloos annab otsida teist sellist meest, kes on nii kaua püsinud väga heas vormis ja teinud sadu saateid," räägib Mati Talviku endine kolleeg ja riigikogu liige Enn Eesmaa.

"Ma olen päris kindel, et see oli esimene saade Eesti Televisiooni ajaloos, mida võiks nimetada infotainment´iks (pehmed uudised – toim.). Oli meelelahutust ja muusikat. Ajaviitelisemat osa ja tõsisemaid teemasid."

Eesmaa oli saates välisteemade esiletooja. "Väliskommentaator oleks võibolla palju öelda." Eesmaa meenutab, et esimese saate teemaks oli Londonis asuv Carnaby Street, mis oli toona moekeskus.

"Me ei näidanud sõrmega, vaid rääkisime suhteliselt objektiivset juttu." Ja kuigi "Kanal 13" sai palju positiivset vastukaja, pandi saade mõne aja pärast kinni. "Arvati, et see on tolleaegse Eesti jaoks liiga läänelik."

Pärast "Kanal 13" lõpetamist tehti Eesmaale ettepanek tulla televisiooni tööle, kus nii Mati kui ka Enn toimetasid ühel hetkel ka "Aktuaalses kaameras".

"Mina sattusin ka mõned aastad hiljem "Aktuaalsesse kaamerasse"." Koos tehti ühiseid saateid suhteliselt vähe, kuna meeste profiilid olid sarnased. Mõlemad olid tolle aja kohta "noored tegijad" – Mati 26aastane ja Enn 22aastane. "Tänapäeva mõistes oli Mati peaaegu veteran, aga sellel ajal küpseti aeglasemalt," räägib Enn.

"Mina tegin rohkem meelelahutuslikke- ja noortesaateid. Üsna palju ka viktoriine, koos Valdo Pandi ja Hardi Tiidusega."

Eesmaa räägib, et Talvikuga olid ühised tööd seotud vana-aasta õhtute ja laulupidude ülekannetega. "Võibolla kõige sisulisem töö oli saade "Aeg luubis", mida juhtisime nii mina kui Mati."

Tunduvalt rohkem puutus Enn kokku Mati abikaasa Alice Talvikuga. "Tegime soomlastele saateid soome keeles, mis olid eetris kaks korda nädalas."

Nõukogude aeg dikteeris karmilt, mida ja kuidas televisioonis rääkida

"Ma olen alati Matist lugu pidanud. Ta on tugev tegija ja üks nendest suurtest nimedest, kes on televisioonis olnud," lausub Eesmaa.

"Neid aegu on mõttetu võrrelda, mis on praegu ja mis oli siis. Nõukogude ajal pidime väga täpselt teadma, mida me räägime. Tänapäeval räägitakse seda, mida teatakse. Ja sageli räägitakse ka seda, mida ei teata," tunnistab endine teleajakirjanik. "Siis oli kontroll hoopis teine ja see andis meile lausa kohustuse osata rääkida ridade vahelt. Meie sõnakasutus oli hoopis midagi muud, mis tänapäeva saatejuhtidel – isegi kõige parematel."

Mati Talvik oli universaalne telemees

Enn hindab lahkunud kolleegis seda, et ta oli üks väheseid, kellel oli oskus väga laia materjali haarata ja teha sellest pooletunnine, kolmveerandtunnine või tunniajane saade. "Ma olen ise teinud samasuguseid saateid ja tean, kui kerge on uppuda faktide ja sündmuste sisse. Isegi, kui teed telesaadet, peab sul olema telekate. Mati oli kahtlemata üks nendest, kes seda oskas."

Mati oli Eesmaa arvates universaalne telemees, kes oli ühtaegu hea kommentaator, intervjueerija ja reporter. "Tänapäeval reportaaži sisuliselt ei ole, kuna väga vähe on otsesaateid. Aga siis oli neid palju. Tol ajal oli reportaaži suurmeister Rein Karemäe. Mati oli esimene, kes valdas kõike."

"Ma tean, et ta oli haige. Aga temast jääb sadakond või isegi rohkem saadet Eesti Televisiooni arhiivi. See on see, mis jääb nende inimestega väga kauaks, kes tema vastu huvi tunnevad."

Viimased saatesarjad, mida Talvik tegi, on Eesmaa jaoks väga südamelähedased. "Olen ka ise samasugust tööd teinud. Ta võttis mingisugused ajaloosündmused ja siis mõtestas neid. Intervjueeris inimesi, kes oli sellega seotud. Või siis tegi teatud inimestest teatud teleportree-laadseid saateid." Enn meenutab, et tegi sellist saadet TV3s, kus tal oli saatesari "Sajandi valgus ja varjud".

"Mati oli tore kolleeg, kellega olime loomulikult ka konkurendid, eriti paljude vaatajate silmis," räägib Enn. "Aga me saime väga hästi läbi. Ja mis seal pattu salata. Ka toona juba selgitati välja Eesti Televisiooni populaarsemad saatejuhid. Tavaliselt olime me Matiga selle eesotsas. Isegi siis, kui Valdo Pant veel elas. Eesti Televisiooni ajalugu ilma Mati Talvikuta ja tema saadeteta oleks tunduvalt vaesem."

Tänapäeval kuulub televisioon produtsentidele

"Need aastad, kui meie hakkasime saateid tegema, siis oli nii-öelda autoritelevisiooni oluliselt rohkem," lausub Eesmaa. "Praegu on produtsenditelevisioon. Võib-olla osaliselt on see põhjuseks, miks varem oli säravaid isiksusi. Nii Mati kui mina tegime saate ära praktiliselt ihuüksi. Oli muidugi režiibrigaad, kes aitas."

Enn räägib, et praegu on iga väikese intervjuu taga kogu meeskond. Seda nähtust on ta näinud ka riigikogus töötades. "Kui tullakse väikest intervjuud tegema, siseneb tuppa kuus meest – üks hoiab kaablit, teine mikrofoni, kolmas näitab valgust. Tol ajal tegime me praktiliselt kõik ise. Siis teadsid kõik seda autorid, kes saadet tegi."

Ivo Linna ja Enn Eesmaa tegid teledebüüdi samas saates.

"Kui me tegime esimest saadet "Kanal 13", siis puhkes õitsele armastusromaan Mati Talviku ja Alice Talviku (tol ajal Alice Taimre - toim.) vahel ja sellesse saatesse poetati biitlite kuulsaks lauldud laul "Hey Jude", mille eestikeelset versiooni "Hei, Liis", esitas Ivo Linna."

Enn meenutab, et tegemist oli Linna esimese esinemisega televisioonis. "Seda romanssi natuke peideti, Alice oli veel teise mehe naine, aga loodus võttis oma."

Mati ja Alice Talvik: Mati Talviku 75. juubel (Alar Truu)

Enn räägib, et nendel aastatel oli televisioonis kaks väga populaarset paari. Lisaks Talvikutele ka Ruth ja Rein Karemäe. "Siis ei olnud kollast ajakirjandust – sellistest teemadest ei kirjutatud, aga üldiselt osa rahvast neid asju jälgis."