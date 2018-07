Donald Trumpi kohtumine Vladimir Putiniga lükkub edasi 2019. aastasse, kirjutab The Guardian.

Riikliku julgeoleku nõunik John Bolton teatas oma avalduses, et selle põhjuseks on eriprokurör Robert Muelleri uurimine, mis seotud 2016. aasta presidendivalimistega.

„President usub, et järgmine kahepoolne kohtumine president Putiniga peaks toimuma, kui nõiajaht on läbi, seega me leppisime kokku, et see saab olema tuleval aastal,“ ütles Bolton.

Kuigi Bolton ja Trump on optimistlikud Mulleri uurimise lõpudaatumis, ei ole juhtumiga tegelemisele ühtegi ajapiirangut seatud. Seega ei ole mingit garantiid, et see 2019. aastasse ei ulatu.