Kultusrežissöör Jim Jarmuschil on käsil zombifilmi "The Dead Don't Die" ("Surnud ei sure") võtted.

Daily Maili teatel väntab Jarmusch oma uudisfilmi New Yorgi osariigis. Lavastaja on uude ekraaniteosesse värvanud sellised staarid nagu Bill Murray, Selena Gomez, Adam Driver, Tilda Swinton, Steve Buscemi ja Chloe Sevigny.

Võtteplatsilt avalikkuse ette jõudnud fotodest aimub, et Murray, Driver ja Sevigny kehastavad politseinikke.

Surematute maailma kujutas Jarmusch ka 2013. aasta fantaasiafilmis "Only Lovers Left Alive" ("Armastajate igavene elu"), mille peaosades olid Tilda Swinton ja Tom Hiddleston. Bill Murrayl oli peaosa Jarmuschi "Murtud lilledes", Adam Driveril tunamulluses "Patersonis".