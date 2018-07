Pärast kuut aastat kainust taas allakäiguteele varisenud ning teisipäeval väidetava heroiini üledoosiga haiglasse viidud Demi Lovato pani saatuslikul ööl uute sõpradega pidu.

Ajakirja People andmeil eelnes 25aastase superstaari haiglasse sattumisele narkoküllane pralle, kus oldi üledoosiks valmis - Demi sõpradel olnud Narcani-nimeline süst käepärast.

"Demi ja ta nõndanimetatud sõbrad läbustasid terve öö," rääkis insaider People'ile. "Neil on sellisteks puhkudeks Narcan käepärast - nad olid üledoosiks valmis."

Allikas toonitab, et tegu on Lovato uute sõpradega, kel pole tema heaolust sooja ega külma. Staaril on diagnoositud bipolaarne häire, ta on aastaid maadelnud nii depressiooni ja buliimia kui ka meelemürgisõltuvusega. "Oma tõelised sõbrad on Demi eemale peletanud."

USA meedia andmeil leidsid parameedikud eest oimetu Lovato, kellele süstiti Narcani. Seejärel viidi endine lapstäht haiglasse, kus ta tuli teadvusele. Peoseltskond olnud selleks ajaks juba laiali läinud ning Lovato tiim olevat keeldunud kiirabile ütlemast, millist meelemürki staar oli pruukinud.