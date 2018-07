„Me jagasime telemajas ühte koridori ning alati kui Mati tööl oli – viimasel ajal küll üsna vähe – tuli ta mööda koridori ja minu ukseni jõudes ütles alati „Tere, tüdruk!”. Tal oli alati mõni hea sõna, kommentaar või märkus tehtud töö kohta öelda,” meenutab Reet Linna saatejuhti ja ajakirjanikku Mati Talvikut.

„Alustasime Matiga koostööd juba 1970ndatel, kui mina olin ansambli MERL lauljana suvesaadetes, mida tema tegi,” meenutab Linna Talvikuga tutvumist. Hiljem on Reet meest alati oma suureks eeskujuks pidanud. „Ma olen pidanud teda oma õpetajaks, kes on mulle ka aeg-ajalt näpuga viibutanud ja öelnud, et ära nii tee.”

Reet ja Mati tegid koos ka saateid. „Ühel aastal oli meil suvesari „Me oleme Tallinnast” ning meie Matiga olime ühed, kes seda juhtisid. Temaga oli väga meeldiv koostööd teha, sellise suure mehe kõrval olen mina ikkagi väike hiireke,” lausub Reet. „Olime Põlvamaal ning kuna seal on väga palju künkaid, naeris Mati kõvasti, kui ma ei saanud jalgrattasõiduga hakkama. Seda ta mõnitas ikka tükk aega,” räägib Linna.

„Mati oli alati väga positiivne. Mäletan, kui ta mõned aastad tagasi ütles, et sõidab nüüd Kanadasse. Küsisin, et sa pole ju kõige tervem, kellega sa lähed? „Ma lähen üksinda!” vastas ta mulle südamerahuga. Ja ta tuli sealt ka täitsa üksinda tagasi. Kõik asjad, mis ta teha tahtis, tegi ta alati ära,” imetleb Reet Talviku sihikindlust.

Reet sõnab, et tema jaoks on meie seast lahkunud suur legend. „Meil pole enam saadet „Ajavaod”, sest Mati minekuga aetakse need vaod kinni. Ma ei suuda uskuda, et teda ei tule enam minu ukse peale. Seda on väga raske seedida ja mõista, kuigi oli silmaga näha, et ta ei olnud enam vormis. Ta üritas oma haigustest üle olla ja neid seljatada, aga lõpuks see enam ei õnnestunud.”