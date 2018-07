Kolmapäeval suri telelegend Mati Talvik.

Mati Talvik sündis 1942. aasta 11. aprillil Tallinnas. 1960. aastal lõpetas ta Tallinna 20. keskkooli. Jaanuaris täitus tal 50 aastat ETVs töötamist. „Kahe kõrva vahel on mul tipp-topp ning tuju on hea. Olen ju loomu poolest optimist. Vaatamata sellele, et jalad ei käi enam nii hästi,“ rõõmustas ta siis.

"Kui Mati tuli tööle, kuulis seda ilmselt terve telemaja, sest see naer kõlas läbi korruste," meenutab Andres Kuusk lahkunud kolleegi. "Ta ei mänginud kaamera ees, vaid lihtsalt oli. Mingisugune jumala puudutus pidi see olema, sest ta võlus ära kõik inimesed. See on anne."

Video on 2002. aastal Vahur Kersna tehtud saatest "Aga Sina, Mati Talvik" .